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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل المداح الحلقة 6 .. دياب يهدد حماده هلال بالموت

حمادة هلال ودياب
حمادة هلال ودياب فى مسلسل المداح

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "المداح 4 - أسطورة العودة" العديد من الأحداث المثيرة لبطل العمل صابر المداح (حمادة هلال)، في مواجهة الجن صخر (دياب) والدكتور سميح الجلاد (فتحي عبدالوهاب) المعالج الروحاني. 

تبدأ الأحداث بظهور جيش خلف المداح يطالبه بالنصر بعد خروجه من السرداب بجوار الهرم، ليتفاجأ أنه في حلم داخل السرداب الذي دخله. 

الدكتور سميح يتحدث عن قدرات الجن في دروس على السوشيال ميديا، وتتابعه هبة (هلا السعيد) شقيقة صابر المداح التي هربت من مستشفى المجانين بعد قتل والدتها. 

صابر المداح يرفض الشهادة على عقد زواج منال (دنيا عبدالعزيز) وزين (محمد عز) فيقرر حسن (خالد سرحان) الشهادة على عقد زواج طليقته هو والدكتور سميح، ويطلق سرحان عليها لقب ياسمين صبري الأرياف. 

يدخل الدكتور سامح (زوج هبة) عليها الغرفة ليجدها على السرير تحت البطانية تشاهد فيديو لدكتور سميح وتدندن معه في إشارة إلى سيطرة الجن عليها من جديد، بعدها نجد زوجها الدكتور يتحدث مع حمادة هلال لإنقاذ هبة، ويظهر له صخر ويخبره قائلا: "لو كنت لحقتها قبل كدة كنت انقذتها دلوقتي"، ويهدد صابر قائلا "عاوز تحرقني أنا اتحبست لأني المؤذي، ولما بدخل حياة أي حد بدمرها واخليه يتمنى الموت، ممكن اقتلك جوة مخك، بيني وبينك طار يا صابر"، وتقوم القلادة التي عثر عليها صابر في سرداب الهرم بإنقاذه من قبضة الجن صخر. 

ويكتشف صابر أن القلادة المضيئة في يده والتي عثر عليها في المقبرة هي نفس المعدن المصنوع منه خنجر توت عنخ أمون، ونفس الشمس الموجودة في البردية التي عثر عليها من قبل في مقبرة بكوم الشقافة بالإسكندرية، وهي الشمس المجنحة. 

الدكتور سامح يتصل برحاب (هبة مجدي) ويخبرها عن حالة صابر، فتطلب مساعدته فيخبرها أن تحذف اسمه من تليفونها أولا، ثم يطلب منها أن تأتي له بدم صابر. 

فيرسل لها سميح مصحف هدية لإعطاءه لصابر يصعب فتحه فتجلب مقص يقطع أصبع صابر فينزف الدماء، وتنتهي الحلقة بإعطاء المنديل الملطخ بدماء صابر للدكتور سميح. 

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

هبه مجدى حمادة هلال خالد سرحان مسلسل المداح دياب

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