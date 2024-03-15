بايدن: الكثير من الأمريكيين يشاركون شومر مخاوفه بشأن إسرائيل.. فيديو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن السيناتور الأمريكي تشاك شومر، عبَّر عن مخاوف العديد من الأمريكيين، عندما دعا إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، ووجه انتقادات شديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووصفه بأنه "عقبة في طريق السلام".

وأجاب "بايدن"، في لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض، عرضته قناة القاهرة الإخبارية، عند سؤاله عن تصريحات شومر في قاعة مجلس الشيوخ يوم الخميس: "لقد ألقى خطابًا جيدًا... لقد عبر (شومر) عن مخاوف جدية... يشاركه فيها عدد كبير من الأمريكيين".

وأوضح بايدن أن شومر أبلغ موظفي الرئاسة بأمر الخطاب قبل إدلائه به.

وقال شومر- الذي يؤيد إسرائيل بقوة منذ زمن طويل وهو أكبر مسؤول أمريكي يهودي منتخب، في كلمة أمام المجلس- إن حكومة نتنياهو "لم تعد تناسب احتياجات إسرائيل" بعد 5 أشهر من الحرب التي بدأت بهجوم الفصائل الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

