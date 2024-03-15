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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بايدن: الكثير من الأمريكيين يشاركون شومر مخاوفه بشأن إسرائيل.. فيديو

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن السيناتور الأمريكي تشاك شومر، عبَّر عن مخاوف العديد من الأمريكيين، عندما دعا إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، ووجه انتقادات شديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووصفه بأنه "عقبة في طريق السلام".

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رئيس وزراء إيرلندا يبرز تناقض بايدن بشأن دعوته لوقف إطلاق النار في غزة

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بايدن : انتقادات شومر لـ نتنياهو وطلب رحيله خطاب جيد

وأجاب "بايدن"، في لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض، عرضته قناة القاهرة الإخبارية، عند سؤاله عن تصريحات شومر في قاعة مجلس الشيوخ يوم الخميس: "لقد ألقى خطابًا جيدًا... لقد عبر (شومر) عن مخاوف جدية... يشاركه فيها عدد كبير من الأمريكيين".

وأوضح بايدن أن شومر أبلغ موظفي الرئاسة بأمر الخطاب قبل إدلائه به.

وقال شومر- الذي يؤيد إسرائيل بقوة منذ زمن طويل وهو أكبر مسؤول أمريكي يهودي منتخب، في كلمة أمام المجلس- إن حكومة نتنياهو "لم تعد تناسب احتياجات إسرائيل" بعد 5 أشهر من الحرب التي بدأت بهجوم الفصائل الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
 

بايدن إسرائيل

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