لاعلاقه له بالتمثيل.. ماجدة خيرالله تهاجم مصطفى أبو سريع بسبب مسلسل العتاولة

هاجمت الناقدة ماجدة خيرالله، الفنان مصطفى أبو سريع، بسبب دوره في مسلسل العتاولة للفنان أحمد السقا وطارق لطفي، المعروض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني عبر قناة mbc مصر الفضائية.

وكتبت ماجد خيرالله، في منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ياجماعه اللي بيعمله (مصطفي ابو سريع) لاعلاقه له البته بفن التمثيل ، هو احنا جري لنا ايه؟ هو اي جنان او تهريج يبقي تمثيل ؟راجع تاريخ الفن المصري محصلش الكلام ده ، في اسوأ عصور الفن !! كل اللي عملوا ادوار المجنون او المتخلف او السفيه محدش فيهم وصل لكده، المبالغه الحركيه في الاداء تصلح لمهرجي السيرك ولو ان هذا الاسلوب تطور مع كثير من مضحكي السيرك في العالم، لايليق ان نعتبره فنا لمجرد انه صاخب ، بالنسبه لرتابة الآخرين».

مسلسل العتاولة

ومسلسل العتاولة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة.

أبطال مسلسل العتاولة

ويشارك في بطولته زينة ،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.