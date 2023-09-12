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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى أبو سريع يكشف تفاصيل حياته الشخصية على قناة "CBC"

مصطفى أبو سريع
مصطفى أبو سريع

يحل الفنان مصطفى أبو سريع، ضيفًا على الإعلامي عمرو خليل، اليوم "الثلاثاء" في برنامج "من مصر" على قناة "CBC"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، حيث يتناول اللقاء تفاصيل وأسرار حياته الشخصية والفنية، ومستقبله الفني خلال المواسم المقبلة، وكيف تحول إلى شخصية تؤدي الأدوار الكوميدية. 

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يأتي ذلك ضمن مجموعة متنوعة من الفقرات التي تمس حياة المواطن المصري، وتُشكل وعيه ورؤيته للحاضر والمستقبل، وفقاً لرؤية "مصر2030"، و ستوديو تحليلي لمباراة السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي المصري، ونادي اتحاد العاصمة الجزائرى التي ستنطلق مساء الجمعة المقبل. 

يذكر أن برنامج من مصر، التوك شو الرئيس في قناة "‏CBC"، ويذاع من السبت إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويقدم العديد من الفقرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذي تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الاعلامي عمرو خليل الفنان مصطفى أبو سريع النادي الإهلي المصري شركة المتحدة للخدمات عمرو خليل

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