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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أير من مليار ريال..

الحملة الوطنية للعمل الخيري بالسعودي تحقق أرقاما خيالية

ارشيفي
ارشيفي

تلقت الحملة الوطنية للعمل الخيري الرابعة في أول أيام لها  أكثر من مليار ريال، وذلك منذ تدشينها بتبرعين سخيين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. 

ووفق صحيفة سبق السعودية فأن الحملة ستواصل  جهودها في استقبال التبرعات عبر المنصة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ويؤكد هذا الرقم - ولله الحمد - مدى التكاتف المجتمعي بالمملكة من المحسنين الأفراد والجهات خلال شهر رمضان المبارك، الذي يعد موسمًا عظيمًا للصدقة والبر والإحسان وفرصة سانحة للباذِلين والمُعطِين حيث يتقرب الإنسان إلى ربه بالصدقات والأعمال الخيرية في هذه الأيام المباركة.

وفيما يتعلق؛ بالحملة عبر منصة العمل الخيري "إحسان" فقد تم استقبال التبرعات على مدار الساعة خلال هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، فيما وصل إجمالي حجم التبرعات في المنصة حتى الآن إلى أكثر من 6 مليارات ريال، ولا تزال التبرعات مستمرة.

وبلغت عمليات التبرع حتى الآن أكثر من 113 مليون عملية استفاد منها أكثر من 4.8 ملايين مستفيد في عدة مجالات خيرية وتنموية ومنها: التعليمية والاجتماعية والصحية والغذائية والسكنية والدينية.

وتواصل الحملة استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين من خلال تطبيق وموقع المنصة https://ehsan.sa إلى جانب مركز خدمة المُحسنين عبر الرقم 8001247000 والحسابات البنكية المخصصة

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