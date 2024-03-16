الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في مقديشو

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم السبت، بيانا أدانت فيه الهجوم الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشيو الذي استهدف فندقا، وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأعربت الخارجية الإماراتية عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الصومالية والشعب الصومالي الشقيق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.