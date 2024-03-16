إطلالة كاجوال من محمد صلاح| شاهد

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، منشوراً جديد عبر حسابه على موقع أكس.

وظهر صلاح بإطلالة كاجوال ملفته، وأثارت إعجاب كبير من متابعيه.

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لنقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا

وكتب الإعلامي إسلام صادق، عبر حسابه على “فيس بوك”: "محمد صلاح يبلغ مسؤولي اتحاد الكرة بإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيا لنقل أحمد رفعت لعلاجه في إنجلترا".

وتعرض أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، لأزمة صحية طارئة؛ بعد سقوط في ملعب مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري مغشيا عليه، لمعاناته من أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى توقف عضلة القلب لأكثر من ساعة، ويتواجد حتى الآن داخل المستشفى.