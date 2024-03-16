أسرة أحمد رفعت تنفي تواصل محمد صلاح لنقل اللاعب إلى إنجلترا للعلاج.. خاص

كشف مصدر خاص من نادي فيوتشر، حقيقة تواصل محمد صلاح لاعب نادي ليفربول مع أسرة اللاعب أحمد رفعت لنقل اللاعب إلى أوروبا بطائرة خاصة لمتابعة حالته..

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد: “لم يتم التواصل مع أسرة رفعت من جانب محمد صلاح، كما أن الأطباء أكدوا صعوبة نقل اللاعب نظرا لعدم استقرار حالته في الوضع الحالي”.

حالة أحمد رفعت

وأضاف المصدر: “ما تردد خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن نقل اللاعب للخارج غير صحيح”، مضيفا: “اللاعب حالته غير مستقرة ولا نستطيع نقله للغرفة المجاورة وليس السفر للخارج”.