وزير الرياضة يتوجه لزيارة أحمد رفعت عقب جولته بالبحيرة.. خاص

كشف مصدر خاص، عن نية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، زيارة اللاعب أحمد رفعت بالإسكندرية.

وأشار المصدر، إلي أن وزير الرياضة سيتوجه إلي الإسكندرية بعد نهاية جولته في البحيرة للإطمئنان علي اللاعب أحمد رفعت.

تلقى الشارع الرياضي العربي والمصري بشكل خاص، خبرًا مؤسفًا حينما تعرض نجم منتخب مصر لكرة القدم ولاعب نادي فيوتشر الرياضي، الكابتن أحمد رفعت، لإصابة خطيرة خلال مباراة الاتحاد السكندري فيوتشر.

فعاليات بناء جيل

وشهد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة؛ ختام فعاليات المؤتمر الوطني للنشء، بالمحافظة تحت شعار “بناء جيل “الذى يهدف إلى بناء الوعي ورفع ثقافة النشء، وبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية وتولي القيادة، بحضور القيادات التنفيذية والتشريعية والشعبية بالمحافظة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وتُنظمه الإدارة المركزية لتنمية النشء، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.