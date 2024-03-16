قرار عاجل بشأن معارضة طبيب الإعلامية إيمان الحصري على حكم حبسه سنتين

أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، المعارضة المقدمة من طبيب الإعلامية إيمان الحصري على حكم حبسه سنتين لاتهامه بالتسبب في عاهة مستديمة للإعلامية، خلال إجراء جراحات تجميلية لها لجلسة ١٣ ابريل.

وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية، بالسجن عامين بحق الدكتور م.غ مع الشغل وإلزامه بكفالة مالية لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021 جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.

وكان المتهم قد أجرى عملية جراحية للإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج مساء دي إم سي، حيث تسبَّب المتهم في تعرض الإعلامية لأزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي كاد أن يودي بحياتها.