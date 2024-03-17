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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم على 11 متهما في «خلية الشروق الثانية».. اليوم

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس الدائرة الأولى إرهاب

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، الحكم على 11 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق الثانية".

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ووجه للمتهمين العديد من التهم، منها أولا، المتهمون من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

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وفيما وجه للمتهمين من السابع وحتى الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتى السابع ومن التاسع وحتى الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمين من التاسع وحتى الحادى عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.

وعلى جانب آخر قررت الدائرة الأولى إرهاب ، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، السبت، تأجيل إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش أكتوبر الإرهابية" إلى جلسة 20 مايو 2024.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لاشتراكه مع آخرين سبق الحكم عليهم في الانضمام لجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية، إضافة إلى تلقى المتهمين تدريبات عسكرية خارج البلاد وتمكنهم من استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية تفجيرها.

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