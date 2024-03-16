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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

4 عمارات في ساعتين| شاهد عيان يكشف سببًا مثيرا لـ حريق استوديو الأهرام

شاهد عيان على حريق
شاهد عيان على حريق استوديو الأهرام

قال عبد الرحمن شاهد عيان على حريق استديو الأهرام إن السبب وراء تزايد الـ حريق أن الاستوديو كان مليئا بالخشب وكان هناك خشب مسنود على العمارات وحوالي 4 عمارات اتحرقت في ساعتين منذ بداية الحريق.

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وأضاف أن الحريق بدأ يهدأ بعد أذان الفجر وعندما دخلت شارعنا كان مظلما لفصلهم الكهرباء عن المنطقة حتى لا تتزايد الحرائق بالمنطقة.

وأكد أنه حدثت أصوات انفجار بعد الحريق دون تحديد أن يكون السبب انفجار غاز من عدمه ما تسبب في تدمير شقق وعمارات مجاورة للحريق، دخلت منزلي وجدت مدمر وكل ما في البيت كان هيضيع لولا تدخل أبي وخالي وأقاربي مع رجال الإطفاء واستمر الحريق حتى 6 ونصف صباحا ووجدنا أن العمارات الموجودة بجوار الاستديو مدمرة تمامًا.   

وأوضح أن الحريق بدأت قليلة عندما كنت أجلس مع أخي في المنزل وكان الحريق قريب جدًا من البيت وكانت على وشك الإمساك بالخشب الساعة الواحدة صباح اليوم، إلى أن بدأ الحريق يتزايد لوجود ماس كهربائي.

وأشار قائلا : أخذت عائلتي وأسرعت بالفرار من المنزل ولم نحاول التواصل مع أحد بالاستديو والجيران حاولوا التواصل معهم وطلبوا سيارات الإطفاء ووجدت النار تمسك في كل العمارات المجاورة للاستديو ووجدت الناس كلها بتجري وسيارات الإطفاء وصلت الساعة 2 حتى 3 صباحًا والحريق يتزايد مش بيقل.

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تفاصيل جديدة في حريق أستوديو الأهرام

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن اليوم كان آخر أيام التصوير الذي انتهى قبل ساعات قليلة من نشوب الحريق. 

فيما أخلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع قوات الانقاذ النهري استوديو الأهرام من عدد من العاملين والفنيين به بعد اندلاع النيران بداخله، حيث تبين التهام مكان تصوير داخل الاستديو.

وكان أفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام أن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير.

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بـ ٥ سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية، ثم تم تدعيم مسرح الحادث بأكثر من 10 سيارات أخرى.

واندلع حريق هائل في استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة وتصاعدت ألسنة اللهب الى عنان السماء، حيث وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب. 

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة ان النيران اندلعت باستوديو الأهرام وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة الديكورات والمعدات داخل مواقع التصوير بالاستوديو.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول استوديو الأهرام بالجيزة بعد اندلاع حريق كبير فيه لمساعدة قوات الحماية المدنية على السيطرة عليه، كما قام رجال الادارة العامة لمرور الجيزة بعمل تحويلات مرورية فى محيط الحريق.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، حيث تجرى فرق الحماية المدنية عمليات التبريد ومحاولة منع تجدد النيران، وانتدبت فرق الأدلة الجنائية لموقع الحريق لمعاينة أسباب اشتعال النيران في استديو الأهرام.

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