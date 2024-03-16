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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصيرنا إيه؟ متضررة من حريق استوديو الأهرام توجّه رسالة للمسئولين

متضررة من حادث ستديو
متضررة من حادث ستديو الأهرام

قالت دنيا شاهدة العيان وإحدى المتضررات من حريق ستديو الأهرام بلغت الشرطة فور حدوث الـحريق ولكن الحريق فور وصولهم كان شديدا ولم أتمكن من إلقاء مياه من شقتي والنيران طالت عمارات كثيرة واحنا مش عارفين مصيرنا ايه بعد حدوث تلك الأضرار والتلفيات.  

وأضافت لـ صدى البلد، أن الحريق بدأ صغيرا جدًا منذ الساعة الواحدة صباح اليوم رأيتها من البلكونة حيث أن بيني وبينها نصف متر، ونزلت من شقتي التي قمت باستئجارها لأطرق على باب الاستديو في محاولة مني لإيجاد لأحد لإطفاء الحريق الذي كان صغيرًا في البداية ولكن دون جدوى، على الرغم من ضرورة وجود حارس أو أمن طوال الـ 24 ساعة لحراسة المكان. 

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تفاصيل جديدة في حريق استديو الأهرام

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن اليوم كان آخر أيام التصوير الذي انتهى قبل ساعات قليلة من نشوب الحريق. 

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فيما أخلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع قوات الانقاذ النهري استوديو الأهرام من عدد من العاملين والفنيين به بعد اندلاع النيران بداخله، حيث تبين التهام مكان تصوير داخل الاستديو.

وكان أفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام أن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير.

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بـ ٥ سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية، ثم تم تدعيم مسرح الحادث بأكثر من 10 سيارات أخرى.

و اندلع حريق هائل في ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة وتصاعدت السنة اللهب الى عنان السماء، حيث وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب. 

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة ان النيران اندلعت باستوديو الأهرام وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة الديكورات والمعدات داخل مواقع التصوير بالاستوديو.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول استوديو الأهرام بالجيزة بعد اندلاع حريق كبير فيه لمساعدة قوات الحماية المدنية على السيطرة عليه، كما قام رجال الادارة العامة لمرور الجيزة بعمل تحويلات مرورية فى محيط الحريق.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، حيث تجرى فرق الحماية المدنية عمليات التبريد ومحاولة منع تجدد النيران، وانتدبت فرق الأدلة الجنائية لموقع الحريق لمعاينة أسباب اشتعال النيران في استديو الأهرام.

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