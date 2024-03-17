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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

جومانا مراد عن مشاركتها في عتبات البهجة: يحيى الفخراني قامة كبيرة

جومانا مراد
جومانا مراد

قالت الفنانة جومانا مراد، إنها سعيدة بتعاونها مع الفنان يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقالت جومانا مراد لـ صدى البلد: "علي الصعيد الشخصي والفني أنا أحبه جدًا، بالإضافة إلى أن العمل معه متعة، فهو مدرسة المصداقية في الأداء والتعبير، بجانب أن تمثيله سهل، عفوي، وصادق، لا يمكن الاختلاف عليه بأنه أستاذ كبير، وكنت محظوظة بالعمل معه، واستمتعت كثيرًا بالعمل والتصوير معه، لأنه قامة كبيرة.

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة بصدمة بهجت "يحيى الفخراني" واندهاشه من تصرف بسنت "بوسي الشامي" صديقة حفيدته الوحيدة ويطلب من والد بسنت عدم السماح لأبنته بالحديث مع حفيدته جميلة "بسنت أبو باشا" مرة أخرى.

يجلس بهجت مع جميلة و يشرح لها ما حدث و يطلب منها ان تتعلم من هذه التجربة.
يكتشف عمر "خالد شباط" انه تعرض للنصب و لكنه يجد الحل، يحاول محمود "يوسف عثمان" التحدث مع جميلة وتصفعة على وجهه.

يحاول عرفان "صلاح عبد الله" الوصول لتركيبة جديد و يؤكد على زوجته علية "سماء إبراهيم" عدم الأقتراب من أدواته.

يطمئن المحامي "مصطفى حشيش" بهجت ويظهر له مستندات تدين عبد البديع "هشام إسماعيل"، يصل لعبد البديع إنذار من الضرائب.

يذهب عمر لنعناعة "جومانا مراد"و يبيع لها صفقة، تنهار نعناعة و توبخ فلة "هنادي مهنا" و تضربها بسبب فيديو رقص على التيك توك.

تحاول منال "وفاء صادق" مع بهجت ليسامح زوجها عبد البديع، وتطلب من بهجت إدارة السنتر بنفسه.

يطلب عرفان من بهجت مساعدته في الوصول لسر خلطتة الجديدة من صاحبها الاصلي، و يوافق بهجت.

تخبر نعناعة بهجت بصفقة عمر، يصيح عرفان فرحا بنجاح الخلطة الجديدة.
يتلقى بهجت مكالمة مريبة و يتجة بعدها لعمر و يسألة مستنكراً، بتسرقني يا عمر؟

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مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6|صدمة وسرقة لـ«يحيي الفخراني» وفرحة لـ جومانا مراد

مسلسل عتبات البهجة 
المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

الحلقة السادسة الفنانة جومانا الفنان يحيى الفخراني الموسم الرمضاني الحالي الموسم الرمضاني الفنانة جومانا مراد

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