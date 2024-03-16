مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6|صدمة وسرقة لـ«يحيي الفخراني» وفرحة لـ جومانا مراد

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة بصدمة بهجت "يحيى الفخراني" واندهاشة من تصرف بسنت "بوسي الشامي" صديقة حفيدته الوحيدة ويطلب من والد بسنت عدم السماح لابنته بالحديث مع حفيدته جميلة "بسنت أبو باشا" مرة أخرى.

يجلس بهجت مع جميلة و يشرح لها ما حدث و يطلب منها ان تتعلم من هذه التجربة.

يكتشف عمر "خالد شباط" انه تعرض للنصب و لكنه يجد الحل، يحاول محمود "يوسف عثمان" التحدث مع جميلة و تصفعة على وجهه.

يحاول عرفان "صلاح عبد الله" الوصول لتركيبة جديد و يؤكد على زوجته علية "سماء إبراهيم" عدم الأقتراب من أدواته.

يطمئن المحامي "مصطفى حشيش" بهجت و يظهر له مستندات تدين عبد البديع "هشام إسماعيل"، يصل لعبد البديع إنذار من الضرائب.



يذهب عمر لنعناعة "جومانا مراد"و يبيع لها صفقة، تنهار نعناعة و توبخ فلة "هنادي مهنا" و تضربها بسبب فيديو رقص على التيكتوك.

تحاول منال "وفاء صادق" مع بهجت ليسامح زوجها عبد البديع، و تطلب من بهجت إدارة السنتر بنفسة.

يطلب عرفان من بهجت مساعدته في الوصول لسر خلطتة الجديدة من صاحبها الاصلي، و يوافق بهجت.

تخبر نعناعة بهجت بصفقة عمر، يصيح عرفان فرحا بنجاح الخلطة الجديدة.

يتلقى بهجت مكالمة مريبة و يتجة بعدها لعمر و يسألة مستنكراً، بتسرقني يا عمر؟

مسلسل عتبات البهجة

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.