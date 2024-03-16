عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6|صدمة وسرقة لـ«يحيي الفخراني» وفرحة لـ جومانا مراد

صدى البلد

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة بصدمة بهجت "يحيى الفخراني" واندهاشة من تصرف بسنت "بوسي الشامي" صديقة حفيدته الوحيدة ويطلب من والد بسنت عدم السماح لابنته بالحديث مع حفيدته جميلة "بسنت أبو باشا" مرة أخرى.
يجلس بهجت مع جميلة و يشرح لها ما حدث و يطلب منها ان تتعلم من هذه التجربة.
يكتشف عمر "خالد شباط" انه تعرض للنصب و لكنه يجد الحل، يحاول محمود "يوسف عثمان" التحدث مع جميلة و تصفعة على وجهه.
يحاول عرفان "صلاح عبد الله" الوصول لتركيبة جديد و يؤكد على زوجته علية "سماء إبراهيم" عدم الأقتراب من أدواته.
يطمئن المحامي "مصطفى حشيش" بهجت و يظهر له مستندات تدين عبد البديع "هشام إسماعيل"، يصل لعبد البديع إنذار من الضرائب.

إبراهيم عبدالمجيد: رواية عتبات البهجة تخاطب جميع الفئات العمرية.. فيديو

إبراهيم عبدالمجيد: عتبات البهجة كانت ستتحول إلى فيلم والمشروع توقف.. فيديو


يذهب عمر لنعناعة "جومانا مراد"و يبيع لها صفقة، تنهار نعناعة و توبخ فلة "هنادي مهنا" و تضربها بسبب فيديو رقص على التيكتوك.
تحاول منال "وفاء صادق" مع بهجت ليسامح زوجها عبد البديع، و تطلب من بهجت إدارة السنتر بنفسة.
يطلب عرفان من بهجت مساعدته في الوصول لسر خلطتة الجديدة من صاحبها الاصلي، و يوافق بهجت.
تخبر نعناعة بهجت بصفقة عمر، يصيح عرفان فرحا بنجاح الخلطة الجديدة.
يتلقى بهجت مكالمة مريبة و يتجة بعدها لعمر و يسألة مستنكراً، بتسرقني يا عمر؟

مسلسل عتبات البهجة 
المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

الحلقة السادسة إبراهيم عبدالمجيد الفنان الكبير يحيى الفخرانى تركي سماء إبراهيم صلاح عبد الله صفاء الطوخى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

سقوط كونتينر من فوق تريلا على طريق شبرا بنها الحر دون إصابات

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع نجم مسرح مصر

راتب خيالي يزيد سنويًا | 3 أسباب لتجديد عقد طاهر محمد طاهر 3 مواسم في الأهلي

هتاخد كام زيت وسكر.. نصيب الفرد في تموين شهر مارس بالأسعار جديدة

ترشيحاتنا

خبيرة أبراج تتوقع الكارثة | ماذا حدث بـ حريق أستوديو الأهرام

الروس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. وارتفاع نسب المشاركة إلى 57%

حكم الحلف بالمصحف وهل عليه كفارة؟ اعرف آراء الفقهاء

البنك المركزي: 5.1 تريليون جنيه قروض الجهاز المصرفي للعملاء في أكتوبر 2023

خطوة جديدة نحو الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا.. غدا

أرخص سيارة رياضية تقدمها "جاك" بالسوق المصري .. اعرف سعرها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مجسم | شمس الكويتية تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

فوائد التمر هندى على الفطار كل يوم

حلويات رمضان |طريقة عمل قمر الدين بالكاسترد

مواعيد عرض الحلقة السادسة من مسلسل "صدفة"

فيديو

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

وزارة التعليم توضح حقيقة صدور قرار بتخفيف مناهج الترم الثاني

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ