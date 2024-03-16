هشام إسماعيل: عملي مع يحيى الفخراني في عتبات البهجة فخر ومن حسن حظي

علق الفنان هشام إسماعيل، على تألقه في مسلسل "عتبات البهجة"، قائلا: "الحمد لله كرم من ربنا أنى أخد دور كبير في مسلسل "عتبات البهجة"".

وأضاف الفنان هشام إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "هذا المسلسل هو العمل الثاني لي مع الفنان يحيي الفخراني، وتشرفت بالعمل مع في مسرحية ياما في الجراب يا حاوي".

وأشار: "العمل مع الدكتور يحيى الفخراني، كان حلما بالنسبة لي"، متابعا: "بعد عملي مع الفنان يحيي الفخراني بالمسرحية بدأت أحلم اشتغل مع تليفزيون.. والعمل مع شيء يسعدني وأفتخر به، ومن حسن حظى".

