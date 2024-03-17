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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

مجدي أبو عميرة يكشف أسباب حماسه لمسلسل عتبات البهجة

مجدي ابو عميرة
مجدي ابو عميرة

كشف المخرج مجدي أبو عميرة عن أسباب حماسه لمسلسل عتبات البهجة ليعود لعالم الدراما.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد:"
بالنسبة ليّ هو عودتي مرة أخرى لشركتي الأم، والعدل جروب، والجميل أستاذ جمال العدل، بدأت العدل جروب أول باكورة إنتاجهم، في "ملك روحي"، و"محمود المصري"، و"أحلام عادية"، وانا اعتبر جمال العدل يدرك جيدًا معني الإنتاج والدراما، ويجمع بيننا كيمياء، وهو يحبني وانا أحبه، وهذا أول الأشياء في البهجة، أما بالنسبة لعتبات البهجة فهي رواية للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، وكتب لها السيناريو والحوار حبيبي أيضًا دكتور مدحت العدل الذي تقابلنا سويًا في "محمود المصري"، للرائع الراحل محمود عبد العزيز، وأيضًا في "أحلام عادية" حيث كتب تتر البداية والنهاية، وعتبات البهجة للدكتور يحي الفخراني الذي تعاملت معه سابقًا في "حمادة عزو"، "وجحا المصري"، لكن "عتبات البهجة"، الراوية الدكتورمدحت العدل هو من رشحها، وهو مسلسل لطيف، لا فيه قتل ولا ضرب ولا خناقات لكن دانتيلا من واقع حياة يومية لـ"بهجت الأنصاري"، وهو الدكتور يحيي الفخراني، وأحفاده والجو المحيط به، والعمل من بطولة الكبير يحيي الفخراني، وجومانة مراد، وصلاح عبدالله، ومجموعة من الشباب منهم خالد شباط، وهذه فرصة جميلة هنا، المعروف من مسلسل "كريستال والخائن"، وهنادي مهنا أول مرة تشتغل معايا، ثم مجموعة من الفنانين الكِبار كسماء إبراهيم وحنان يوسف، وهشام إسماعيل ووفاء صادق.

هشام إسماعيل: عملي مع يحيى الفخراني في عتبات البهجة فخر ومن حسن حظي

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6|صدمة وسرقة لـ«يحيي الفخراني» وفرحة لـ جومانا مراد

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة بصدمة بهجت "يحيى الفخراني" و إندهاشة من تصرف بسنت "بوسي الشامي" صديقة حفيدته الوحيدة و يطلب من والد بسنت عدم السماح لأبنته بالحديث مع حفيدته جميلة "بسنت أبو باشا" مرة أخرى.
يجلس بهجت مع جميلة و يشرح لها ما حدث و يطلب منها ان تتعلم من هذه التجربة.
يكتشف عمر "خالد شباط" انه تعرض للنصب و لكنه يجد الحل، يحاول محمود "يوسف عثمان" التحدث مع جميلة و تصفعة على وجهه.
يحاول عرفان "صلاح عبد الله" الوصول لتركيبة جديد و يؤكد على زوجته علية "سماء إبراهيم" عدم الأقتراب من أدواته.
يطمئن المحامي "مصطفى حشيش" بهجت و يظهر له مستندات تدين عبد البديع "هشام إسماعيل"، يصل لعبد البديع إنذار من الضرائب.
يذهب عمر لنعناعة "جومانا مراد"و يبيع لها صفقة، تنهار نعناعة و توبخ فلة "هنادي مهنا" و تضربها بسبب فيديو رقص على التيكتوك.
تحاول منال "وفاء صادق" مع بهجت ليسامح زوجها عبد البديع، و تطلب من بهجت إدارة السنتر بنفسة.
يطلب عرفان من بهجت مساعدته في الوصول لسر خلطتة الجديدة من صاحبها الاصلي، و يوافق بهجت.
تخبر نعناعة بهجت بصفقة عمر، يصيح عرفان فرحا بنجاح الخلطة الجديدة.
يتلقى بهجت مكالمة مريبة و يتجة بعدها لعمر و يسألة مستنكراً، بتسرقني يا عمر؟

مسلسل عتبات البهجة 
المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

إبراهيم عبد المجيد الحلقة السادسة الراحل محمود عبد العزيز الدكتور يحيي الفخراني المخرج مجدي أبو عميرة

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