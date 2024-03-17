وزير الخارجية الإسرائيلي: سندفع ثمن الأسرى ولن نوافق على وقف الحرب

علق وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على المحادثات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة.

وقال كاتس إن "القضية على رأس أولويات وزارة الخارجية، ونحن نكافح باستمرار لوضع الأمور في نصابها".

وبشأن جهود الوسطاء لتذليل العقبات وسد الفجوات بين الطرفين، أضاف كاتس في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: مقترحات الوسطاء – إنها معقدة للغاية”.

وحسب قوله: “بالطبع سندفع ثمن الأسرى، لكن الخط الأحمر الأكثر وضوحا أن إسرائيل لن توافق على نهاية الحرب في قطاع غزة”.

وفيما يتعلق بالعملية البرية في مدينة رفح، قال : "من الواضح أن ذلك سيحدث، دون دخول رفح - لا يمكنك الفوز".