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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ترفيق الأراضي المميزة لطرحها بالمنيا الجديدة

صدى البلد

تفقد المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومسئولو الجهاز، مشروع تنفيذ توسعات محطة الصرف الرئيسية بالمدينة، والذي تم البدء في تنفيذه مؤخراً لخدمة التوسعات العمرانية بالمدينة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية.

وأوضح المهندس أحمد مصطفى محمد، أن المشروع تقدر تكلفة تنفيذه بـ 281 مليون جنيه، وقد تم رفع الميزانيات الشبكية للمحطة وخطوط الطرد، وكذا عمل الجَّسات اللازمة للمحطة ومسار الخطوط، وتم بدء العمل في أعمال حفر لزوم البيارة، وكذا اعتماد المواسير وبعض المهمات الميكانيكية والكهربائية تمهيداً لبدء أعمال التوريدات.

وتابع المهندس أحمد مصطفى محمد، أعمال تنفيذ مرافق الحيين الثالث والرابع بمساحة ٦٨٠ فدانا ضمن منطقة الـ ١٣٦٠ فدانا الجاري ترفيقها، وذلك ضمن مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بتوسعات المدينة.

وتفقد رئيس الجهاز، ومرافقوه، أعمال تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والري والطرق فرمة بالمجاورة الـ ١٢، والمخططة " قطع أراضي إسكان متوسط "، تمهيداً لتسليم قطع الأراضي للحاجزين، كما تم تفقد تقدم سير العمل بمرافق المجاورة السابعة " قطع أراضي مميزة "، ضمن مشروع تنفيذ مرافق الحيين الأول والثاني بذات المنطقة، تمهيداً للإعلان عن طرح قطع أراض مميزة في أقرب وقت ممكن .

وأكد رئيس الجهاز، ضرورة متابعة تقدم سير العمل بمشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك لتوفير قطع أراض بمختلف مستويات الإسكان كاملة المرافق يمكن الإعلان عن التقدم لحجزها.

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