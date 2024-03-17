أكبر امتحان ليا.. منة فضالي تعلن إجراء والدتها عملية جراحية

كشفت الفنانة منة فضالي تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها والدتها خلال الفترة الأخيرة.

وكتب منه فضالي عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام:"امي من يوم ۲ في الشهر لحد دلوقتي في المستشفى كل الناس عارفه أنا مرتبطه بأمي قد إيه لأن مليش غيرها في الدنيا، وهي کمان ملهاش حد غيري.

وتابعت : هي داخلة دلوقتي تعمل عملية كبيرة اوي ده أکبر امتحان لیا أرجو منكم تدعولها تخرج بالسلامة بحق الأيام المفترجة يا رب یا رب مضرنيش بيها يا رب".





مسلسل "محارب"

مسلسل "محارب" الذي ظهرت في بطولته مع الفنان أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وبطولةحسن الرداد وماجد المصري ونرمين الفيقي وناهد السباعي وتامر عبد المنعم وملك زاهر ونور محمود.

مسلسل "كوبرا"

مسلسل "كوبرا" والذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب النجمة منه فضالي ومنهم: «محمد امام، هشامإسماعيل، محمد أسامة «أوس أوس»، علاء مرسي، دنيا ماهر» وغيرهم من النجوم، والمسلسل من إخراج أحمد شفيق،ومن تأليف أحمد محمد أبوزيد.

تدور أحداث مسلسل كوبرا في إطار الدراما الشعبية، حول «كوبرا» والذي يجسد شخصيته النجم محمد إمام ويكون هوصاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، ويتعرض للعديد من المشكلات والعقبات في حياته.

ومع تصاعد أحداث المسلسل يواجه مواقف غريبة، تقوم بوضعه في صراع بين الخير وبين الشر.