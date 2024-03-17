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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس وزراء اليونان يشكر مصر على جهودها الكبيرة في استضافة اللاجئين

رئيس وزراء اليونان
رئيس وزراء اليونان

أكد رئيس وزراء اليونان أن الإعلان المشترك المزمع توقيعه اليوم بين مصر والاتحاد الأوروبي يضع حجر الأساس لاشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والتي تتمتع بالعمق بالضروري فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والمسائل المتعلقة بالطاقة.
 وأضاف رئيس وزراء اليونان خلال كلمته في القمة المصرية الأوروبية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي: “نريد أن نقر بالجهد الضخم الذي تبذله مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين من العديد من البلدان التي واجهت صعوبات اقتصادية وسياسية خطيرة”.

وأكد رئيس وزراء اليونان أن  مصر عندما تتمتع بالرخاء ستكون قادرة على مساعدة دول أخرى تعاني من عدم الاستقرار مثل ليبيا والسودان، التي أُجبر شعبها على الفرار.

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