محافظ كفر الشيخ: نقل الباعة الجائلين للسوق المطورة الجديدة.. صور

قاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع مدينة كفرالشيخ، فضلاً عن تفقد أعمال التطوير بشارع ناجى شتلة ومنطقة المزلقان الأوسط، مؤكدا أنه لن يسمح بالتعدي على حق المواطن في السير والحركة بالشوارع بسهولة دون أي تعديات.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين، مشيراً إلى نقل الباعة الجائلين من الشوارع إلى سوق مدينة كفرالشيخ المطورة بشارع صلاح سالم، موجهاً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وكلف محافظ كفر الشيخ، برفع جميع الأتربة والقمامة من الشوارع أولاً بأول، ومنع ظاهرة الانتظار الخاطئ للسيارات والتعدي على حرم الشارع العام من المحال التجارية، مضيفا أن حملات إزالة الإشغالات بشارع ناجى شتلة ومنطقة المزلقان الأوسط مستمرة لتحقيق السيولة المرورية، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.