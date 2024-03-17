مسلسل عتبات البهجة الحلقة 7.. يحيي الفخراني يتهم خالد شباط بالسرقة

تبدأ احداث الحلقة ٧ من مسلسل عتبات البهجة بإتهام بهجت "يحيى الفخراني" لعمر "خالد شباط" بالسرقة بالتعاون مع أصدقائة و استغلال حبه له و عدم تقديره لحالته المادية.

وتسمع منال "وفاء صادق" صوت خناقة بهجت و تتجه لشقتهم و تحاول الدفاع عن جميلة "بسنت أبو باشا" ظننا منها ان بهجت يعنفها، ويطلب منها بهجت ان تسكت و لكنها تستمر دون توقف و يعلم عمر بالأمر و يسأل عن الموضوع.

ويعرف عمر بعلاقة اخته جميلة و محمود "يوسف عثمان" و يضربها، ويتدخل بهجت و ينهره، يصرخ عمر في وجه جده و تشتد الخناقة بينهم و يترك عمر البيت، ويذهب عمر لمحمود في بيته و يقوم بضربة و يدافع عنه والده "علاء زينهم".



ينتهي عرفان "صلاح عبد الله" من تصنيع خلطة "شامشون" و يجربها بنفسه، و ينادي على زوجته علية "سماء إبراهيم" و لكنه يفشل.

ويقف عمر وحيدا على ممشى أهل مصر و يبدو عليه الحزن، تحاول مي "كنزي هلال" صرف نظر فريد "حازم إيهاب"عن عمر و لكنه يتمسك بالعمل معه.

ويقوم عرفان بغسل الأطباق بدلا من علية و هو يغني "خلطة و ندمان عليها.. كان عندي أمل فيها" و تضحك علية و تذكره بالليلة الماضية.

يبدأ بهجت الأشراف على السنتر التعليمي بنفسه و يواجه أول مشكلة.

وتبكي فلة "هنادي مهنا" بسبب غياب تيتا "عنبة" و تهون عليها نعناعة "جومانا مراد" و تضمها.

ويستضيف أسامة "أحمد أبو رية" عمر في منزله و يناقش معه عمله مع فريد، ويرى عمر على "الدارك ويب" مشاهد لفئات مختلفة من العمر في لحظاتهم الاخيرة معروضه للبيع.

مسلسل عتبات البهجة

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.