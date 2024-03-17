القنصلية الروسية بالإسكندرية تستقبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

استقبلت القنصل العام لروسيا الاتحادية بالإسكندرية "كارين فاسيليان"، أعضاء الجالية الروسية المقيمين بمدينة الإسكندرية والمدن المجاورة؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تجرى على مدار 3 أيام.

ويحق لكل مواطن روسي تجاوز عمره 18 عاما متواجد بالإسكندرية أو المدن القريبة منها، الإدلاء بصوته داخل القنصلية، مع ضرورة التواجد بجواز السفر الروسي.

وبدأت عمليات التصويت، الجمعة، في الانتخابات الرئاسية الروسية الثامنة منذ استحداث هذا المنصب عام 1991، في إطار اقتراع يمتد على 3 أيام.

ويتنافس على المنصب 4 مرشحين سجلتهم لجنة الانتخابات المركزية لهذا الاستحقاق هم:

1- الرئيس الروسي المنتهية ولايته "فلاديمير بوتين" المرشح المستقل.

2- "ليونيد سلوتسكي" مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي.

3- "نيكولاي خاريتونوف" مرشح الحزب الشيوعي.

4- "فلاديسلاف دافانكوف" مرشح حزب الشعب الجديد.