فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

تعد الرياضة من الأنشطة البدنية التي تعمل على تحفيز الجسم وتعزيز الصحة العامة، إلا أنها قد تتسبب في حوادث وإصابات للرياضيين في بعض الأحيان. ومن هذه الحوادث التي تحمل خطورة خاصة تعرض اللاعبون لإصابات خلال المباريات، حيث قد تتطلب بعض هذه الإصابات تدخلًا طبيًا فوريًا لضمان سلامة الرياضيين.

