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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

اللاعب أحمد رفعت
اللاعب أحمد رفعت كابتن نادي فيوتشر

تعد الرياضة من الأنشطة البدنية التي تعمل على تحفيز الجسم وتعزيز الصحة العامة، إلا أنها قد تتسبب في حوادث وإصابات للرياضيين في بعض الأحيان. ومن هذه الحوادث التي تحمل خطورة خاصة تعرض اللاعبون لإصابات خلال المباريات، حيث قد تتطلب بعض هذه الإصابات تدخلًا طبيًا فوريًا لضمان سلامة الرياضيين.
 

أحمد رفعت الاتحاد السكندري مودرن فيوتشر التدخل الطبى اسعاف الصدمات الكهربائية

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