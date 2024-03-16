حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

تلقى الشارع الرياضي العربي والمصري بشكل خاص، خبرًا مؤسفًا حينما تعرض نجم منتخب مصر لكرة القدم ولاعب نادي فيوتشر الرياضي، الكابتن أحمد رفعت، لإصابة خطيرة خلال إحدى المباريات. وتجدر الإشارة إلى أهمية اللاعب أحمد رفعت في الساحة الرياضية، حيث يعتبر أحد أبرز اللاعبين في صفوف المنتخب المصري ويحظى بشعبية واسعة بين جماهير الرياضة.

