عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وردشان مجدي تكشف لصدى البلد كواليس مشاركتها في مسلسل صدفة

صدى البلد

تشارك الممثلة الشابة وردشان مجدي في بطولة مسلسل "صدفة" مع النجمة ريهام حجاج و الذي يعرض حاليا في   شهر رمضان  2024، حيث كشفت وردشان مجدي لصدي البلد إنها تجسد شخصية "سلمى"، وهى طالبة في المدرسة التى تعمل بها ريهام حجاج، و تقع في حب أحد زملائها ومن هنا تبدأ قصتها في العمل.


وأضافت قائلة إن شخصيتها كيوت و لطيفة و أنها سعيدة جدا بالعمل مع كل فريق العمل.

 

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب،  ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة فانتدج وإشراف عام خالد حجاج 

  

.وشاركت وردشان مجدى في دراما رمضان العام الماضى خلال مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

IMG_20240318_085927
IMG_20240318_085927
IMG_20240318_085915
IMG_20240318_085915

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

ستصل القاهرة مساء.. الأرصاد تحذر المواطنين من سقوط أمطار.. فيديو

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

انفراد.. طلب غريب للمتهم بقضية حبيبة الشماع من داخل محبسه | فيديو

تعرف على سبب التهام النيران لكباريه شهير بالقاهرة الجديدة.. فيديو

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يعتقل أكثر من 20 فلسطينياً في الضفة الغربية

دعاء ثامن يوم من رمضان.. ردده طوال اليوم مجرب

إعلام عبري يكشف هدف الوفد الإسرائيلي خلال المفاوضات في قطر| تفاصيل

انتخابات روسيا .. نتائج أولية تشير لحصول بوتين على 87.3% من الأصوات

الهجرة تفتح باب التسجيل بمبادرة تسوية موقف تجنيد المصريين بالخارج ..أول مايو

لاعب الزمالك السابق: عايز فلوسي.. وأشكو بسبب مستقبلي اللي تضرر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى زكي بإطلالات مثيرة للجدل في أحدث جلسة تصوير تشعل السوشيال ميديا

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل القطايف المقرمشة

ملابس لافتة.. نادين نجيم تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

دي خصوصيات وكده كتير.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة لهذا السبب

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ