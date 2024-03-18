وردشان مجدي تكشف لصدى البلد كواليس مشاركتها في مسلسل صدفة

تشارك الممثلة الشابة وردشان مجدي في بطولة مسلسل "صدفة" مع النجمة ريهام حجاج و الذي يعرض حاليا في شهر رمضان 2024، حيث كشفت وردشان مجدي لصدي البلد إنها تجسد شخصية "سلمى"، وهى طالبة في المدرسة التى تعمل بها ريهام حجاج، و تقع في حب أحد زملائها ومن هنا تبدأ قصتها في العمل.



وأضافت قائلة إن شخصيتها كيوت و لطيفة و أنها سعيدة جدا بالعمل مع كل فريق العمل.

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة فانتدج وإشراف عام خالد حجاج

.وشاركت وردشان مجدى في دراما رمضان العام الماضى خلال مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

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