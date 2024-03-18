الإصابات تحرم الأهلي من 6 لاعبين أمام سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لخوض مباراة مهمة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، نهاية هذا الشهر، حيث سيحل ضيفًا على فريق سيمبا التنزاني.

يسعى المدير الفني مارسيل كولر لمواصلة مسيرة النجاح في البطولة والحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، وللمرة الثانية عشر في تاريخ المشاركات الأهلاوية في البطولة الأفريقية.

مع ذلك، يفتقد الأهلي عددًا من لاعبيه الرئيسيين في هذه المباراة بسبب الإصابات، الاستبعاد الفني، أو عدم القيد الأفريقي. يغيب عن الفريق حتى الآن 6 لاعبين، وهم:

محمد الشناوي بسبب الإصابة في الكتف. أحمد عبدالقادر بسبب الاستبعاد الفني. محمود متولي بسبب الإصابات المتعددة. عمر كمال بسبب منعه من القيد الأفريقي. محمود الزنفلي لم يتم قيده في القائمة الأفريقية. المالي أليو ديانج.

كما يعاني الثنائي ياسر إبراهيم وحسين الشحات من إصابات عضلية، وسيتم تحديد مشاركتهما بعد عودة الفريق من الراحة التي حصل عليها بسبب الأجندة الدولية. من المتوقع أن يعود الفريق للتدريبات الجمعة المقبلة.