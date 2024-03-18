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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

رحل في عز شبابه.. ما سبب وفاة حارس مرمى منتخب موريتانيا؟

صدى البلد

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم اليوم السبت وفاة حارس مرمى المنتخب الوطني وفريق الجمارك في موريتانيا، محمد المختار. 

وفاة حارس مرمى

وذكر الاتحاد الموريتاني أن حارس المرمى البالغ من العمر 22 عامًا، قد فارق الحياة، صباح السبت، في مدينة نواكشوط.

وتابع الاتحاد الموريتاني في بيان رسمي أن الحارس الشاب قد تدرج بسرعة كبيرة في مسيرته الرياضية، حيث بدأ كحارس مرمى في منتخب الناشئين ثم تقدم سريعًا ليكون جزءًا من منتخب الشباب، وأخيرًا تم اختياره في قائمة المنتخب الأول.

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وقدم رئيس الاتحاد الموريتاني، أحمد ولد يحيى، التعازي باسمه ونيابة عن جميع أعضاء المجلس إلى أسرة اللاعب وعائلته الكريمة. وأعرب عن حزنه العميق لفقدان هذا اللاعب الموهوب والذي كان له مساهمة كبيرة في تطور كرة القدم في موريتانيا.

تعرض حارس المرمى للإصابة خلال أحد التدريبات بعد اصطدامه بأحد زملائه. ورغم الجهود الطبية اللاحقة، لم يتمكن الحارس من تجاوز إصابته وتوفي في المستشفى.

نعي محمد مختار

وقال الاتحاد الموريتاني: "عُرف الشاب الفقيد بحبه الكبير لوطنه، وبموهبته والتزامه وانضباطه، فكان مثالاً بين زملائه على الإخلاص في العمل، والالتزام المهني، بأخلاق عالية واحترام كبير، ورغم صغر سنه إلا أن ذلك لم يمنعه من التدرج سريعاً من حراسة مرمى منتخبنا للناشئين، مرورًا بمنتخبي الشباب والآمال، حتى وصل سريعًا إلى قائمة المنتخب الوطني الأول".

على صعيد آخر، قرر اتحاد كرة القدم في موريتانيا تأجيل المباراة النهائية لمسابقة الكأس التي كان مقرر إقامتها مساء السبت، على أن يتم تحديد موعد آخر لها.

سبب وفاة حارس مرمى موريتانيا

وذكرت تقارير صحفية في موريتانيا أن  حارس المرمى محمد المختار قد تعرض لإصابة خطرة خلال تدريبات ناديه الجمارك منذ قرابة أسبوع، وتم نقله على أثرها للمستشفى، قبل أن يفارق الحياة.

على صعيد آخر، أعلن أرتيز لوبيز جاراي، المدرب الإسباني للمنتخب الموريتاني للشباب، اليوم السبت، عن قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة الدولية للشباب. تستضيف الجزائر هذه البطولة التي ستقام في الفترة من 18 إلى 26 مارس الحالي.

سيخوض المنتخب الموريتاني ثلاث مباريات خلال البطولة، حيث سيلتقي بالمنتخب المصري يوم 22 من الشهر الجاري، ثم يواجه منتخب تونس يوم 24، وأخيرًا يلعب ضد المنتخب الجزائري في 26 من الشهر الحالي.

أحمد رفعت إتحاد كرة القدم الاتحاد الموريتاني الحارس

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