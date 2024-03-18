أخبار الفن.. تفاصيل حريق ديكور جودر.. أحمد العوضي يتحدث عن حق عرب لصدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

أصدرت مدينة الانتاج الاعلامي، منذ قليل ، بيانا كشفت فيه عن تفاصيل الحريق الذي نشب بالمدينة داخل ديكور مسلسل من جودر بطولة الفنان ياسر جلال.

وقال البيان، إنه اندلع منذ قليل حريق محدود بديكور مسلسل ألف ليلة وليلة الذي يتم تصويره بالحي الشعبي بمناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وقامت إدارة الحماية المدنية بقطاع الامن بالمدينة بالتعامل الفورى معه.

علق إسلام خيري مخرج مسلسل “ جودر”، بطولة الفنان ياسر جلال، على إندلاع حريق داخل ديكور المسلسل، وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال إسلام خيري، في تعليقه: الحمد الله الحمد الله بسيطة .

استطاع أحمد العوضي أن يحقق نجاحا كبيرًا من خلال مسلسله “ حق عرب ” ، وكعادة كل أعماله فى السنوات السابقة أصبحت لزماته تردد فى الشارع المصري .

صدى البلد التقت بالنجم أحمد العوضي ، والذي يخوض أولى بطولاته المطلقة هذا العام من خلال مسلسل حق عرب ، والذى نجح فى أن يحجز لنفسه مكانة متقدمة فى الأيام الأولى من الماراثون الرمضاني ، وفى السطور التالية يكشف لنا عن كواليس العمل.

طرحت منصة شاهد vip الحلقة التاسعة من مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" والذي يقوم ببطولته كل من سلمي أبو ضيف وإنتصار.