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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. تفاصيل حريق ديكور جودر.. أحمد العوضي يتحدث عن حق عرب لصدى البلد

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

 

عدد محدود من الاختناقات.. مدينة الإنتاج الإعلامي تكشف تطورات حريق مسلسل جودر

 

أصدرت مدينة الانتاج الاعلامي، منذ قليل ، بيانا كشفت فيه عن تفاصيل الحريق الذي نشب بالمدينة داخل ديكور مسلسل من جودر بطولة الفنان ياسر جلال. 

وقال البيان، إنه اندلع منذ قليل حريق محدود بديكور مسلسل ألف ليلة وليلة الذي يتم تصويره بالحي الشعبي بمناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وقامت إدارة الحماية المدنية بقطاع الامن بالمدينة بالتعامل الفورى معه.

 

أول تعليق من مخرج مسلسل جودر بعد اندلاع حريق في ديكور التصوير

 

علق إسلام خيري مخرج مسلسل “ جودر”، بطولة الفنان ياسر جلال، على إندلاع حريق داخل ديكور المسلسل، وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك . 

وقال إسلام خيري، في تعليقه: الحمد الله الحمد الله بسيطة .

انتصار: النجاح الكبير لـ«أعلى نسبة مشاهدة» فاجأني.. وظهوري بدون مكياج قرار جرىء اتخذته من سنوات| حوار

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

 

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

 

استطاع أحمد العوضي أن يحقق نجاحا كبيرًا من خلال مسلسله “ حق عرب ” ، وكعادة كل أعماله فى السنوات السابقة أصبحت لزماته تردد فى الشارع المصري . 

صدى البلد التقت بالنجم أحمد العوضي ، والذي يخوض أولى بطولاته المطلقة هذا العام من خلال مسلسل حق عرب ، والذى نجح فى أن يحجز لنفسه مكانة متقدمة فى الأيام الأولى من الماراثون الرمضاني ، وفى السطور التالية يكشف لنا عن كواليس العمل.

 

أعلى نسبة مشاهدة الحلقة 9.. انتصار تدخل المستشفى بسبب فيديوهات سلمى أبو ضيف

 

طرحت منصة شاهد vip الحلقة التاسعة من مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" والذي يقوم ببطولته كل من سلمي أبو ضيف وإنتصار.

 

 

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