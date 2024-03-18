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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد خطير بالقتل من متحدث الصهاينة

شهادة الغول بعد الإفراج عنه: الاحتلال جردنا من ملابسنا تمامًا

الاحتلال
الاحتلال


 

أفرج  الاحتلال الإسرائيلي  عن إسماعيل الغول وعدد من الصحفيين بعد اعتقالهم لمدة 12 ساعة في مستشفى الشفاء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وبعد الافراج عنه قال إسماعيل الغول أن "الاحتلال قام بتجريف خيمة الصحفيين وتدمير سياراتهم خلال اقتحام مجمع الشفاء و اضطررنا إلى تسليم أنفسنا لقوات الاحتلال التي أجبرتنا على خلع ملابسنا بشكل كامل"، ذاكرًا أن "قوات الاحتلال كبلتنا وعصبت أعيننا وحققت مع كل الصحفيين الموجودين في المكان".

وأردف الغول بأن "قوات الاحتلال أبقتنا بلا ملابس لـ12 ساعة مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين وصادرت هواتفنا وحواسيبنا ومعدات التصوير".

يأتي ذك فيما زعم متحدث باسم جيش الاحتلال ، أنه قد قتل جندي من قواته خلال العملية في مجمع الشفاء، وأنه اعتقل 200 مدني خلال العملية في مجمع الشفاء، وأن العملية داخل مجمع الشفاء مستمرة وكل مخرب يحاول الهروب سنقتله.

 

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