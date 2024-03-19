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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كيف أكون أكثر اجتماعية

كيف أكون أكثر إجتماعيا
كيف أكون أكثر إجتماعيا

يعاني الكثير من الأشخاص من إنعدام الاجتماعية وعدم إنخراطهم بشكل جيد وسط المجتمع وإجتماعية العمل، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أكتشاف أن الأجتماعية يمكن تعلمها وإكتسابها .

قال الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية فى تصريحات خاصة لصدى البلد، نصائح لكى يصبح الشخص أكثر إجتماعية.

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كيف أكون أكثر اجتماعية

 تحفيز نفسك: حاول تحفيز نفسك وتغيير النظرة السلبية تجاه الاجتماعات الاجتماعية. قد يكون التواصل مع الآخرين مهمًا لنموك الشخصي والتطور.

تحسين مهارات التواصل: قم بتحسين مهارات التواصل الخاصة بك عن طريق الاستماع الفعال والتعبير عن أفكارك بوضوح. حاول أن تكون صادقًا ومباشرًا واهتم بما يقوله الآخرون.

الانضمام لأنشطة اجتماعية: حاول الانضمام إلى نوادي أو جمعيات أو مجموعات تهتم بمجالات تثير اهتمامك. ستساعد هذه الأنشطة في التواصل مع أشخاص يشتركون في نفس الاهتمامات مما يجعل المحادثات أكثر سلاسة.

التعرف على اللغة الجسدية: حاول التعرف على لغة الجسد وتعلم قراءة إشارات الجسد والتعبيرات الوجهية. قد يساعد ذلك على فهم مشاعر ومواقف الآخرين والتفاعل معهم بشكل أفضل.

التحلي بالثقة بالنفس: تعزيز ثقتك بالنفس سيساعدك في التواصل بشكل أسهل وأكثر طبيعية. حاول التركيز على نقاط قوتك واعتن بنفسك وقم بأنشطة تساعدك على الشعور بالثقة.

التدرب على المهارات الاجتماعية: يمكنك البحث عن دورات أو ورش عمل تعلمك المهارات الاجتماعية مثل التعامل مع الصراعات وإدارة الوقت وتطوير الثقة بالنفس. سيساعدك هذا على تحسين قدرتك على التفاعل مع الآخرين.

الاستمتاع بالوقت الاجتماعي: حاول أن تستمتع بالوقت الذي تقضيه مع الآخرين ولا تضع ضغوطًا زائدة على نفسك. استمتع بالمحادثات والأنشطة وكن حاضرًا في اللحظة.

لا تنسى أن الاجتماعية هي مهارة قابلة للتعلم، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق التغييرات المطلوبة. ابدأ بخطوات صغيرة وكن صبورًا مع نفسك.

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