جميلة عوض ترد والمخرج يعتذر| دعوات لمقاطعة مسلسل "لانش بوكس" بسبب إهانته شهيد فلسطيني

موجة عارمة من الغضب انتابت العديد من المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" داعيين إلى مقاطعة مسلسل "لانش بوكس" بطولة غادة عادل بسبب إهانته لشهيد فلسطيني. وهو الأمر الذي ردت عليه الفنانة الشابة المشاركة بالعمل جميلة عوض والمخرج المنفذ له هشام الرشيدي.

مشهد في الحلقة السادسة

تداول مشهد من الحلقة السادسة من مسلسل "لانش بوكس" لشخصية الفنانة جميلة عوض (ندى) وهي تبحث عن شاب في محل إلكترونيات يدعى يوسف أو ياسين حيث سألت الموظف عنه قائلة "لو سمحت أنا كنت جاية اسأل عن حد بيشتغل عندكوا هنا اسمه يوسف أو ياسين، أشقر كده شعره كيرلي وحليوة".

المُخرج اسمه هشام الرشيدي، والممثلة اللي قبلت تقول الجملة اسمها جميلة عوض.

المؤلف بيقول إنه فوجيء بالكلام وإن السكريبت الأصلي ما كانش كده.

لكن الأكيد إن ولا المُخرج ولا الممثلة اتفاجئو، ولا المونتير، ولا طقم التصوير. https://t.co/Gxyk94GCKj — يارا أسامة (@YaraOsama_) March 18, 2024

ربط المتابعين هذا المشهد بمقطع الفيديو الذي انتشر خلال الأشهر الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لأم فلسطينية تبحث عن طفلها الذي استشهد خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في شهر أكتوبر الماضي سائلة الأطباء بالمستشفيات عن مدى رؤيتهم له بعدما تم قصف منزلهم قائلة "اسمه يوسف 7 سنين وشعره كيرلي وأبيضاني وحلو".

الشهيد الفلسطيني (يوسف)

اعتبر المتابعين هذا المشهد إهانة صريحة للطفل الفلسطيني الشهيد (يوسف) وطالبوا بمقاطعة مشاهدة مسلسل "لانش بوكس"، مستنكرين استخدام هذه العبارات التي عبرت بكل قسوة عن كسرة قلب أم فلسطينية للضحك.

اعتذار المخرج

اعتذر مخرج مسلسل "لانش بوكس" هشام الرشيدي عن هذا الأمر في منشور له عبر حسابه على انستجرام قائلًأ "اعتذار واجب لكل من تشابه عليه نص المشهد المؤلم لإخواننا مع نص مشهد المسلسل الغير مقصود بالمرة" مضيفًا أن القضية الفلسطينية لم ولن تكون في يومًا من الأيام مجالًا لأي شيء آخر سوى الدعم والاحترام داعيًا إلى الله أن يصبر أهل فلسطين ويعينهم فيما يعيشونه.

جميلة عوض "مش مقصود"

ردت الفنانة جميلة عوض في مجموعة من المنشورات على هذه الدعوات محاولة امتصاص غضب المتابعين مؤكدة أن هذا الأمر غير مقصود حيث أن المشهد كان مكتوب لشاب أسمر إلا أنهم تفاجئوا بأن الممثل الذي سيقوم بالدور أشقر فقاموا بتبديل الكلمة من أسمر لأشقر لتفادي هذا الأمر.

وأرفقت (عوض) تعليقاتها على منشورات المتابعين بصورة الممثل الحالي قائلة "المفروض تكونوا عارفين إن دي حاجة مستحيل تحصل بقصد،، مش نثير فتن،، وأظن الناس عارفة كويس موقفي من القضية." ودعت (عوض) الجمهور إلى الاتحاد سويًا ضد العدو.

مسلسل لانش بوكس بطولة غادة عادل وفدوى عابد وجميلة عوض. كما أنه النسخة المصرية للمسلسل الأمريكي "Good Girls" ويتكون من 30 حلقة في قالب اجتماعي كوميدي تدور أحداثه حول 3 سيدات (شقيقتان وصديقتهما) يتورطن في جريمة سرقة وتتوالي المفاجآت السيئة لهم بعد ذلك.