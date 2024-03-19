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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال جولته الصباحية.. محافظ الغربية: المركز التكنولوجي جاهز لاستقبال طلبات التصالح

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجولة صباحية لمتابعة استعدادات المركز التكنولوجي لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها على القانون الجديد ومشروعات الرصف والتطوير بسمنود في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

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بدأت الجولة بمتابعة الاستعدادات بالمركز التكنولوجي لاستقبال الراغبين في التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء فور تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به .


وأكد محافظ الغربية ان المحافظة  تستعد لتنفيذ قانون التصالح خلال الفترة المقبلة من خلال إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح، بالإضافة الى  تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.

 

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وتابع المحافظ الجولة بتفقد مشروع إنشاء كورنيش ترعة الساحل بسمنود بطول 2500 متر وعرض متوسط 10 أمتار، والذى يتم إنشاؤه كمحور مرورى يساهم فى تقليل الازدحام المرورى الذى يعانى منه دخل المدينة إلى جانب كونه متنزها ومتنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود.


واختتمت الجولة بتفقد الارض التي تم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بنزع ملكيتها وضمها للجامعة التكنولوجية لتوسعة الجامعة التكنولوجية بسمنود .

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الازدحام المرورى الاجتماعات أعضاء هيئة التدريس الجامعة التكنولوجية بسمنود التصالح بمخالفات البناء التصالح بمخالفات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخدمات المقدمة الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور الجامعة التكنولوجية المتابعة الميدانية اللجان المختصة القانون الجديد

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