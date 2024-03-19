17 ألف دولار في السنة.. السفارة الأمريكية تعلن عن فرص عمل جديدة

يسعى الكثير من المواطنين إلى البحث عن فرص عمل مميزة، وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن حاجتها إلى وظيفة محلل أنظمة الكمبيوتر.

فرص عمل السفارة الأمريكية

وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة، حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى محلل أنظمة الكمبيوتر بمرتب يصل إلى 17,406 دولار أمريكي في السنة.



رواتب فرص عمل السفارة الأمريكية

وأوضحت السفارة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، عن التفاصيل والشروط والمؤهلات المطلوبة، حيث إن آخر موعد للتقديم 21/03/2024، ويحصل الملتحق بالوظيفة على راتب مادي 17,406 دولار أمريكي في السنة.

وتسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية.

وتبحث بعثة الولايات المتحدة في القاهرة عن المتقدمين المؤهلين لشغل منصب محلل أنظمة الكمبيوتر براتب مادي يبلغ 17,406 دولار أمريكي في السنة للعمل بمقر السفارة بالقاهرة، على أن يتم التقديم في موعد أقصاه 21/03/2024.

وظائف خالية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة

كما أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة على وظيفة أخرى شاغرة، والتي تتضمن الحاجة إلى ميكانيكي سيارات رئيسي، حيث تبحث بعثة الولايات المتحدة في القاهرة / مصر عن المتقدمين المؤهلين والمؤهلين لشغل منصب ميكانيكي سيارات رئيسي في مكتب الخدمات العامة (GSO) بمرتب مادي يبلغ 7,631 دولار أمريكي في السنة.

وسيكون مكان العمل داخل السفارة الأمريكية بالقاهرة، على أن يكون آخر موعد للتقديم على الوظيفة المعلنة 22/03/2024.

طريقة التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية

ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.



وتوفر السفارة الأمريكية بالقاهرة العديد من الوظائف الشاغرة، حيث تعلن بشكل دوري عن حاجتها لبعض التخصصات، والتي يمكن للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط التقديم على الفرص المتاحة.

وتوفر السفارة الأمريكية راتبا ماديا مميزا حسب التخصصات المطلوبة.