ظهر عليها خلال التصوير.. إصابة فنانة شهيرة بمرض نادر| ما علاقته باليهود؟

تعرضت الفنانة الأردنية صفاء سلطان لوعكة صحية خلال تصويرها لمسلسل "القضية 1"، حيث تعرضت لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى نقلها إلى المستشفى. وفيما بينت سلطان تفاصيل حالتها الصحية، تبين أنها تعاني من مرض حمى البحر الأبيض المتوسط.

مرض صفاء سلطان

قدمت صفاء سلطان هذا الكشف المفاجئ عن حالتها الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت تدوينة على حسابها الرسمي في "إنستجرام"، كاشفة عن التحديات التي واجهتها خلال تصوير العمل الدرامي. وعبّرت عن تفاؤلها وثقتها في قدرتها على التغلب على المرض والعودة إلى نشاطها الفني.

وكانت صفاء سلطان قد شهدت فقدانها والدها مؤخرًا، حيث قامت بنعيه والدعاء له بالرحمة والمغفرة. ونشرت صورة تجمعها بوالدها على حسابها في "إنستجرام"، معبرة عن حزنها وأملها في أن يكون والدها في مكان أفضل بعد وفاته.

حمى البحر الأبيض المتوسط

المرض الذي أصاب الفنانة الأردنية هو حمى البحر الأبيض المتوسط هو مرض وراثي نادر يصيب الأشخاص ويتسبب في ارتفاع متكرر في درجة الحرارة والتهابات مؤلمة في البطن والصدر والمفاصل. يُعتبر هذا المرض منتشرًا بشكل أساسي بين الأشخاص ذوي الأصول المتوسطية، مثل اليهود والعرب والأتراك والأرمن واليونانيين والإيطاليين، وكذلك سكان شمال أفريقيا.

تعد حمى البحر الأبيض المتوسط العائلية مرضًا وراثيًا نادرًا يبدأ ظهور أعراضه عادة في مرحلة الطفولة. تتمثل هذه الأعراض في نوبات قصيرة تستمر لمدة يومين إلى ثلاثة أيام، وقد تشمل ارتفاعًا في درجة الحرارة، وآلامًا في البطن والصدر، وتورمًا وألمًا في المفاصل، وطفح جلدي، وآلامًا في العضلات. على الرغم من عدم وجود علاج نهائي للمرض، إلا أنه يمكن تخفيف الأعراض والتحكم فيها من خلال العلاج المناسب.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن تغيرًا جينيًا في جين يُسمى MEFV يعد السبب الرئيسي لحدوث حمى البحر الأبيض المتوسط العائلية.

يؤثر هذا التغير الجيني على وظيفة بروتين البيرين الذي يلعب دورًا في التحكم في الالتهابات داخل الجسم. بالإضافة إلى ذلك، تشير البحوث إلى أن العوامل البيئية والنفسية قد تؤثر على استجابة الجسم للمرض وتزيد من تكرار النوبات.