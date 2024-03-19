رئيس مياه الشرب بالجيزة يكرم الفائزين في المسابقة الرمضانية للقرآن الكريم

كرم المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الفائزين في المسابقة الرمضانية للقرآن الكريم، والتي تُقام بمناسبة شهر رمضان المبارك.

أوضح رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن ذلك التكريم، يأتي تزامناً مع المسابقة اليومية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية العاملين، في ضوء فعاليات حملة "معاً لختم القرآن الكريم في رمضان"، إذ شهدت فعاليات التكريم، تسليم شهادات تقدير وجوائز للفائزين.

أكد المهندس منصور بدوي، على أهمية تنظيم مثل هذه المسابقات، لما لها من أثر عظيم في مد جسور التواصل بين الشركة وكافة أبناءها وتقدير المتميزين، لافتاً إلى أن تكريم الفائزين يستهدف رفع الوازع الديني، من خلال حفظ وتدبر آيات كتاب الله الكريم.

الجدير بالذكر، أن الاشتراك في المسابقة يتم عن طريق جروب" رعايه العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزه" على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، حيث تهدف حملة "معاً لختم القرآن الكريم في رمضان" إلى قراءة جزء من القرآن الكريم، وعمل مسابقة يومياً تتضمن أسئلة في هذا الجزء، علي أن تُعلن نتيجة المسابقة يومياً وتُوزع الجوائز للفائزين علي مدار شهر رمضان الكريم.