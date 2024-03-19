11 عطلة رسمية في شهر أبريل 2024| فما هي؟.. وهذه إجازة عيد الفطر

مواعيد إجازات عيد الفطر وشم النسيم وإجازات شهر أبريل 2024 سيطرت على محركات البحث عبر مواقع الإنترنت المختلفة، وسط تساؤل عدد كبير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مواعيد الإجازات الرسمية خلال الأيام المقبلة.

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إجازات شهر أبريل 2024

يشار إلى أن الموظفين العاملين في القطاع الخاص يحصلون خلال شهر أبريل المقبل على 14 يومًا إجازة تشمل العطلات الأسبوعية يومي "الجمعة والسبت"، بجانب إجازتي عيد العمال وشم النسيم حيث تتنوع تلك الإجازات ما بين الدينية والوطنية والاجتماعية.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024

تعد تلك الإجازات فرصة للمواطنين لقضاء الوقت مع أسرهم وأصدقائهم، مع الاستمتاع بأنشطتهم المختلفة، فيما تختلف مدة إجازة عيد الفطر بحسب رؤية هلال شهر شوال، والمعلن من رئاسة مجلس الوزراء بشأن أي إجازات رسمية أخرى خلال شهر أبريل 2024.

نرصد عبر هذا التقرير مواعيد إجازة عيد الفطر وشم النسيم وغيرها من الإجازات والعطلات الرسمية للموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص التي تأتي جميعها في شهر أبريل 2024 على النحو التالي:

الإجازات والعطلات الرسمية لشهر أبريل 2024

1- يوم الجمعة 5 أبريل ..عطلة أسبوعية.

2- يوم السبت 6 أبريل.. عطلة أسبوعية.

3 – يوم الأربعاء 10 أبريل إجازة أول أيام عيد الفطر

4- الخميس 11 أبريل إجازة ثاني أيام عيد الفطر

5- الجمعة 12 أبريل إجازة ثالث أيام عيد الفطر

6- يوم السبت 13 أبريل.. عطلة أسبوعية.

7- يوم الجمعة 19 أبريل.. عطلة أسبوعية.

8- يوم السبت 20 أبريل.. عطلة أسبوعية

9 – يوم الخميس 25 أبريل.. عيد تحرير سيناء

10 – يوم الجمعة 26 أبريل ..عطلة أسبوعية

11- يوم السبت 27 أبريل.. عطلة أسبوعية

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موعد إجازة شم النسيم 2024

يوم الأربعاء 1 مايو 2024 إجازة بمناسبة عيد العمال، وقد يصدر قرارًا من مجلس الوزراء بترحيل يوم الإجازة إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، وفي الأسبوع التالي يأتي يوم الأحد 5 مايو إجازة رسمية للأقباط فقط بمناسبة عيد القيامة.

يوم الإثنين 6 مايو 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم، هي المرة الأولي منذ عامين التي يأتي خلالها شم النسيم خارج أيام شهر رمضان الكريم.