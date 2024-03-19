لليوم التالي على التوالي .. رئيس جامعة سوهاج يشارك الطلاب المغتربين الإفطار

وسط أبنائه الطلاب المغتربين من كليات الجامعة المختلفة حرص الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، التواجد بين الطلاب وتناول الإفطار معهم فى لقاء أسرى بمناسبة شهر رمضان المبارك، مساء اليوم، وذلك بمبنى (ج) للطلاب.

وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، واشرف القاضي أمين عام الجامعة، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

جامعة سوهاج

وأكد "النعماني" على أن إدارة الجامعة تعتبر طلابها المغتربين بمثابة أبنائها، وخاصة طلاب قادرون بإختلاف، لذا تسعى دائماً للأهتمام بهم و توفير أجواء تعليمية ومعيشية لهم على أعلى مستوى، داعياً الطلاب الي ضرورة استثمار هذه الأيام المباركة في تحصيل العلم والعمل.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس ان إدارة الجامعة تبذل قصاري جهدها لتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب،وتذليل كافة التحديات التى تواجههم، مضيفاً ان رئيس الجامعة استمع إلى بعض الطلاب لمعرفة آرائهم فى جودة الأطعمة المقدمة وتنوعها واحتياجاتهم المختلفة.

وفي نهاية اللقاء حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة. معربين عن سعادتهم بمشاركته لهم بالافطار، وذلك فى أجواء رمضانية مبهجة اتسمت بالمحبة والألفة والروح الأسرية.