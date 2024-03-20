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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غارات جوية وقصف مدفعي على قطاع غزة

غزة
غزة

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم الأرباء، باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، فجر اليوم الأربعاء، في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي لمناطق سكنية مختلفة من قطاع غزة، وذلك لليوم الـ 166 من العدوان المستمر.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إنه تم انتشال 20 شهيداً جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف عمارة سكنية غرب مدينة غزة، بينما سقط شهداء ومصابون في قصف من الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة السدرة بحي الدرج شرق المدينة.

كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي شققاً سكنية في عمارة "مشتهى" مقابل برج شوا حصري بمدينة غزة.

وأشارت "وفا" إلى أن عددا كبير من العائلات محاصرة في حي الرمال غرب مدينة غزة، وسط ظروف مأساوية بسبب قصف الاحتلال المستمر على الحي.

ووفقا للوكالة فقد ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بالمرضى خارج مجمع الشفاء الطبي، ونقلهم مواطنون إلى المستشفى المعمداني بحالة صحية صعبة.

وأرتفعت حصيلة قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا سكنيًا لعائلة الهباش في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 27 شهيداً معظمهم من النازحين.

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، جرى انتشال 6 من الشهداء من منزل استهدف بالطيران الحربي الإسرائيلي.

وشهدت مناطق شرق دير البلح وسط القطاع، إطلاق نار كثيف من قبل آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ماأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

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