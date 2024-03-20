بعد رده على ديفيد كاميرون.. أنباء حول إيقاف متحدث الحكومة الإسرائيلية عن العمل

كشفت تقارير إعلامية أنه تم إيقاف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، عن العمل بعد سجال مع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، في شأن إرسال المساعدات إلى غزة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن "القناة 12" الإسرائيلية أن وزارة الخارجية البريطانية قدمت شكوى ضد ليفي بعد تعليقه على منشور لكاميرون طالب من خلاله بزيادة دخول المساعدات إلى غزة؛ بحسب "سكاي نيوز".

وكان كاميرون حث على "السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة باعتبارها أسرع وسيلة لتوصيل المساعدات إلى من يحتاجون إليها" في الثامن من مارس الجاري.

ورد إيلون ليفي على المنشور بتأكيد أن "المعابر الإسرائيلية لديها القدرة الكافية لاستيعاب المساعدات المتجهة إلى غزة".

وقال ليفي ردا على كاميرون، في منشور تم حذفه منذ ذلك الحين على موقع X:"آمل أن تكون على دراية أيضًا بعدم وجود قيود على دخول الطعام أو الماء أو الدواء أو معدات المأوى إلى غزة، وفي الواقع تتمتع المعابر بقدرة استيعابية زائدة".

وأضاف: "اختبرنا.. أرسلوا 100 شاحنة أخرى يوميًا إلى «المعبر الحدودي» كرم أبو سالم وسنقوم بإدخالها"، حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية.

ودفع هذا وزارة الخارجية البريطانية إلى الكتابة إلى الحكومة الإسرائيلية، متسائلة عما إذا كان المنشور «المنتقد لكاميرون» يعكس الموقف الرسمي لإسرائيل.

وبحسب ما ورد، فقد تم تعليق عمل ليفي بعد فترة وجيزة.

كما انتقد ليفي الأمم المتحدة في شأن توزيع المساعدات، معتبرا أن إسرائيل توفر فرصا أسرع لوصول المساعدات إلى غزة.

ولم يصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي تصريح رسمي في شأن إيقاف ليفي عن العمل؛ كما لم تعلق أيضاوزارة الخارجية البريطانية أو إيلون ليفي على هذه التطورات.