انخفاض أسعار السيارات الجديدة| ماذا فعل التجار؟.. وهذا ما يحدث بسوق الجمعة

حالة تفاؤل تسود قطاع السيارات المصري، ويتزامن ذلك مع توفير السيولة الدولارية والبدء في تسهيل إجراءات الاستيراد، وإعادة فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك مع تمويل واردات المركبات المتنوعة كاملة الصنع، ومكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع وقطع الغيار أيضا.

السيارات

أنخفاض أسعار السيارات

وأعلن أكثر من وكيل سيارات لكل من الماركات الصينية والكورية عن وجود إنخفاض يصل إلي 300 ألف جنيه لإحدي الماركات الكورية الشهيرة، وبذلك اختفى تماما الأوفر برايس وسيتم البيع حاليا بالسعر الرسمي.

أسعار السيارات

ويأتي وكيل آخر يمتلك عدة علامات صينية يقدم تخفيضا علي سياراته بواقع 160 ألف جنيه حتي الآن، من خلال عمل تخفيضات موسعة بنسبة من 6 : 8 % علي بعض الماركات، وعن الخصومات الخاصة بقطع الغيار فقد تم عمل خصم يصل إلي 25 % تقريبا.

ويلجأ الآن بعض موزعى وتجار السيارات لعمل تخفيضات جديدة خاص مع حالة الركود النسبية حاليا علي إحدي الماركات اليابانية بقيمة تصل إلى 120 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

سعر السيارات المستعملة في سوق الجمعة

سيارة فولكس فاجن جولف

- موديل 1987 بسعر 120 ألف جنيه.

- تحتوي على موتور1800 سي سي، وعداد 300 ألف كيلومتر، نواقل حركة مانيوال، وتكييف.

اسعار السيارات

سيارة بروتون ويرا 2004

- تتمتع بإمكانات جيدة، وهي من إنتاج شركة بروتون الماليزية، وجاءت بطراز ويرا بديلًا عن طراز سابق هو بروتون ساجا.

- ويبلغ الحد الأدنى من سعر سيارة بروتون ويرا 86 ألف جنيه.

- يصل سعرها الأقصى إلى 115 ألف جنيه.

سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013

- سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013 هي إحدى السيارات الصينية الصنع.

- يبلغ الحد الأدنى للسعر نحو 140 ألف جنيه.

- يصل سعرها الأقصى إلى 160 ألف جنيه.