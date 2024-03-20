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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اثنان بحد أقصى.. شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

شروط إضافة المواليد
شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

إضافة المواليد على بطاقة التموين في شهر رمضان.. يبحث عنها عدد كبير جدا من المواطنين، لمعرفة كيفية إضافة المواليد والتعديل على بطاقة التموين؛ لضمان وصول الدعم الكافي للمستحقين والاستفادة من إضافة المواليد علي بطاقة التموين وخاصة مع بداية شهر رمضان.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

إضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين

  1. الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية.
  2. الضغط على تسجيل حساب جديد.
  3. كتابة الرقم القومي للمواطن صاحب بطاقة التموين.
  4. تسجيل وكتابة اسم الوالدة لصاحب بطاقة التموين.
  5. الضغط على خدمات التموين، واختيار ما يحتاج إليه الشخص الراغب في إضافة المواليد على بطاقة التموين.
  6. اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين على بطاقة التموين.
  7. كتابة الاسم الرباعى للابن أو الابنة.
  8. ثم تأتى خطوة كتابة الرقم القومي الخاص بـ الابن أو الابنة لاضافته على بطاقة التموين.
  9. كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة).
  10. اختيار صفة ضم أبناء.

 

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

الشروط تتضمن الآتي:-

  1. أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي
  2. الاضافة بحد أقصى “فردين”
  3. الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه
  4.  انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه 
  5.  إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة 
  6. المرأة المعيلة 
  7. الأرملة
  8. ألا يزيد عمر الابن المطلوب إضافته على بطاقة التموين، عن 4 سنوات.
  9. ألا يزيد عدد الأفراد على البطاقة عن 4 أفراد.

 

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024
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