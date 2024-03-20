رعب وصراخ ومعاكسة ..وقوع بدرة وجوهرة في فخ رامز جاب من الآخر

وقعت الراقصة الاستعراضية بدرة والراقصة الاستعراضية جوهرة، ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأربعاء.

رامز جلال عن بدرة وجوهرة: معانا فخر الصناعة التشيلية والتانية «صاروخ» من موسكو

وتحدث رامز جلال عن بدرة وجوهرة، :" معانا النهاردة فخر الصناعة التشيلية عليها حتة عود والتانية من موسكو قمر وصاروخ".

صراخ وضحك هستيري من الراقصتين «بدرة وجوهرة» بعد رؤية كلب رامز جلال|شاهد

وبدأ رامز جلال في تنفيذ فقرات المقلب، وبدأت كل من بدرة وجوهرة في الصراخ بعد رؤية الكلب الألماني، ودخلتا في حالة من الضحك الهستيري أثناء تنفيذ المقلب.

الراقصة بدرة : موجودة في مصر عشان أعمل فلوس

وقالت الراقصة الاستعراضية بدرة،:" انا موجودة في مصر عشان اعمل فلوس".

بالروسي والإسباني.. الراقصتان بدرة وجوهرة تعترفان بحبهما لـ رامز جلال

وفي إطار كوميدي، اعترفت كل من الراقصة بدرة والراقصة جوهرة بحبهما لرامز جلال، وقالا" بنحبك يا رامز"، باللغة الروسية واللغة الإسبانية.

بعد رؤية «نعام» رامز جاب من الآخر.. رعب وصدمة تنتاب الراقصتان بدرة وجوهرة

وظهرت ملامح الصدمة والرعب على وجه الراقصة بدرة والراقصة جوهرة بعد رؤية نعام رامز جاب من الآخر.

رامز جاب من الآخر

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.