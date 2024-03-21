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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة و الصحة|الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة….. ملابس هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير تثير الجدل| سعرها خرافي

الملكة رانيا
الملكة رانيا

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

في اليوم العالمي لمتلازمة داون..معلومات صادمة عن المرض

يصادف 21 مارس اليوم العالمي لمتلازمة داون ، وتعتبر متلازمة داون هي حالة وراثية يولد فيها الشخص بنسخة إضافية من الكروموسوم 21،  وهذا يعني أن لديه إجمالي 47 كروموسومًا بدلاً من 46، وهذا يمكن أن يؤثر على كيفية تطور الدماغ والجسم، يتمتع الأشخاص المصابون بمتلازمة داون بحياة سعيدة وصحية مع رعاية داعمة.

من غير بيض| طريقة عمل بلح الشام في البيت

بلح الشام من الحلويات الشهية واللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، مما يدفع العديد إلي شرائها من محلات الحلويات.
قدمت الشيف هالة فهمي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بلح الشام.

الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة| شاهد 
حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

 

ملابس هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير الجدل| سعرها خرافي
شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

 

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