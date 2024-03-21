بحلول 2050.. توقعات صادمة بانخفاض عدد السكان الربع| ماذا سيحدث؟

عدد البشر سينقص.. هذا أبرز ما خلصت إليه دراسة جديدة تفيد بأن ثلاثة من كل أربعة بلاد في العالم تواجه خطر جديد وهو نقص عدد السكان، وأن هذا التحذير سيتحقق بحلول عام 2050.

انخفاض معدل المواليد

حذر باحثون من معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) من أن معدل الخصوبة العالمي – والمقصود به عدد الأطفال المولودين لكل امرأة – بدأ في الانخفاض، مخاطر عديد تتعلق بانخفاض معدل الخصوبة العالمية، من بينها تأثيره على العالم وجعله عرضة لخطر الانهيار الاقتصادي، والغريب أن المشكلة تتزايد بشكل خاص في الدول الغنية.

وفي المملكة المتحدة، من المتوقع أن ينخفض ​​معدل المواليد إلى 1.3 طفل لكل امرأة في سن الإنجاب بحلول عام 2100، وهو أقل بكثير من مستوى الإحلال البالغ 2.1 طفل - وهو العدد الذي تحتاج إليه كل امرأة، في المتوسط، لتحل محل كلا الوالدين.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، لن تشهد سوى البلاد المنخفضة الدخل ارتفاعا في معدلات المواليد، لكنها سوف تكافح من أجل دعم السكان الشباب، وتوقعت الدراسة أيضا أن نصف الأطفال سيولدون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحلول عام 2100.

تهديدات نقص السكان

وبينما حذر العديد من العلماء من خطر الاكتظاظ السكاني على البيئة وإمدادات الغذاء والسكن، فإن نقص السكان يمثل أيضًا تحديًا، وإذا لم تتم معالجتها، فإنها يمكن أن تؤدي إلى تزايد شيخوخة السكان، حيث تحتاج نسبة كبيرة منهم إلى الرعاية وتكون غير قادرة على العمل.

وقال مؤلف الدراسة البروفيسور شتاين إميل فولست، من جامعة واشنطن، إن النساء في البلاد ذات الدخل المرتفع اللاتي يرغبن في إنجاب الأطفال يجب أن يحصلن على دعم أفضل للحفاظ على حجم السكان والنمو الاقتصادي.

وقال: “إننا نواجه تغيراً اجتماعياً مذهلاً خلال القرن الحادي والعشرين، سوف يتعامل العالم في نفس الوقت مع طفرة المواليد في بعض البلاد وكساد الأطفال في بلاد أخرى”.

وتشير الأرقام إلى أنه بحلول عام 2050، ستكون سبعة من البلدان العشرة الأولى التي لديها أعلى معدلات المواليد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتتصدر النيجر القائمة بمعدل 5.15.

وفي المملكة المتحدة، كان معدل الخصوبة 2.19 في عام 1950، وانخفض إلى 1.85 في عام 1980. وفي عام 2021، بلغ 1.49 فقط، حسبما وجدت الدراسة. تشير البيانات المنفصلة إلى أرقام مماثلة.

ولكن بحلول عام 2050، من المتوقع أن ينخفض ​​أكثر إلى 1.38. ويتوقع الباحثون أن يصل إلى 1.3 في عام 2100، وستشهد الولايات المتحدة مساراً مماثلاً لما حدث في المملكة المتحدة.

اختيارات عدم الإنجاب

لكن الأسباب التي تجعل الناس، في المتوسط، ينجبون عددا أقل من الأطفال في بعض البلاد، تعتبر معقدة منذ فترة طويلة، بعض النساء يستمتعن بالاستقلال الذي يجلبه المجتمع الحديث مقارنة بما كان عليه قبل قرن من الزمان ويختارن عدم إنجاب الأطفال.

يختار البعض الآخر إنجاب الأطفال فقط في وقت لاحق من الحياة ويركزون بدلاً من ذلك على حياتهم المهنية خلال سنوات شبابهم، لكن نظرًا لأن الخصوبة مرتبطة بالعمر، فقد يؤدي ذلك إلى عدم إنجاب بعض النساء مطلقًا أو إنجاب أطفال أقل مما خططوا له.

بالنسبة للرجال، يُعتقد أيضًا أن عوامل نمط الحياة، مثل ارتفاع معدل انتشار السمنة في العديد من البلدان، لها تأثير سلبي على الخصوبة، ويعد ارتفاع ضغوط تكلفة المعيشة، وخاصة أسعار رعاية الأطفال، عاملاً آخر يضعف الأزواج الذين لديهم أطفال أو يقررون إنجاب أطفال متعددين.

وفي السنوات الأخيرة، أدت المخاوف من كارثة بيئية وشيكة ناجمة عن تغير المناخ إلى إبعاد الشباب عن إنجاب الأطفال، وكان التهديد بقلة عدد السكان موضوعًا مفضلا لملياردير شركة تسلا غريب الأطوار إيلون ماسك، الذي ظل يبشر بهذا الأمر لسنوات.

وفي عام 2017، قال إن عدد الأشخاص على الأرض "يتسارع نحو الانهيار ولكن يبدو أن القليل منهم يلاحظون ذلك أو يهتمون به"، ثم في عام 2021 حذر من أن الحضارة سوف تنهار إذا لم ينجب الناس المزيد من الأطفال.