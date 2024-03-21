وزير الخارجية الأمريكي يكشف تفاصيل زيارته إلى السعودية |تفاصيل

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، علي الزيارة التي قام بها إلى المملكة العربية السعودية ولقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في جدة أمس الأربعاء.

وقال «بلينكن» عبر حسابه على منصة إكس: "التقيت في جدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، لمناقشة الأزمة الإنسانية في غزة والجهود المبذولة لزيادة المساعدات للفلسطينيين على الفور".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أنه خلال الاجتماعات أكد هلى إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية بالسلام والأمن الدائمين في المنطقة.