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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يعلن تقديم الولايات المتحدة مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف الحرب بغزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال بلينكن في تصريحات قناة الحدث: "لدينا في الواقع قرار نطرحه الآن أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن، ونأمل بشدة أن تدعم الدول ذلك".

ووفقا لبلينكن، فإن مشروع القرار الأخير سيرسل "إشارة قوية"، مؤكدا أنه بينما تقف الولايات المتحدة مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، تركز واشنطن على الجهود المبذولة لحماية المدنيين "الذين يعانون بشكل رهيب".

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "لقد كنا نقود الجهود للقيام بذلك، ولإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية، ولإيصال المزيد إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها، ونحن نضغط من أجل ذلك بأقصى ما نستطيع".

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع عدة قرارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) من قبل. 

وكانت الجزائر آخر دولة قدمت مشروع قرارها في أواخر فبراير.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي الأربعاء إلى المملكة العربية السعودية، المحطة الأولى في جولته السادسة في الشرق الأوسط منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مرة أخرى في 7 أكتوبر. 

ومن المتوقع أن يجري بلينكن محادثات في القاهرة مع كبار الدبلوماسيين من مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية وكذلك مع وزير التعاون الدولي الإماراتي ومسؤول فلسطيني كبير في وقت لاحق اليوم.

اجتماع عربي أمريكي.. بلينكن يصل إلى القاهرة لبحث الأوضاع في غزة

بلينكن يصل مصر لإجراء مباحثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة

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