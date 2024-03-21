الرئيس السيسي: المرأة المصرية تظل دائما محورا أساسيا لأمن واستقرار المجتمع والوطن

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية إجلال و تقدير لكل إمرأة مصرية تسجل كل يوم في مختلف المجالات و الميادين أعلى معاني العطاء و الصبر و التضحية و الكفاح، وسعيدة بكل إخلاصاً و جهد للحفاظ على أسرتها ووطنها.

وأضاف الرئيس السيسي ، خلال كلمته في أحتفالية يوم المرأة المصرية، أن المرأة المصرية تظل دائماً محوراً أساسياً لأمن و أستقرار المجتمع و الوطن، و مصدر إلهام لا ينقطع عطائه.

وتابع الرئيس السيسي، قائلاً:" لعل أحتفالنا اليوم هو محاولة لتسليط الضوء على دور المرأة المصرية في رفعة هذا الوطن بأعتبارها المساهم و الشريك المعطاء"