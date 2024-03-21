عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تقديم الرعاية الطبية لـ 19ضحية في إنقلاب تروسيكل بديروط

سكرتير عام أسيوط
سكرتير عام أسيوط يزور المصابين

اطمئن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الخميس، على مصابى حادث إنقلاب تروسيكل بطريق عرب كريم بديروط والذي أسفر عن إصابة 19 شخصًا أغلبهم من الأطفال أثناء توجههم للعمل بأحد المزارع والذين تم نقلهم لمستشفي ديروط المركزى وأسيوط الجامعي لاستكمال العلاج والاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الدعم النفسي والمساعدات المالية العاجلة لهم ولأسرهم مصدرًا توجيهاته بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم حتى تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى داعياً المولى عزل وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .


 كلف المحافظ ، المحاسب عدلى ابوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة بزيارة الأطفال المصابين بمستشفى جامعة أسيوط ،للاطمئنان على الحالة الصحية للأطفال المصابين ،رافقه خلالها الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة والدكتور محمد جمال مدير الطب العلاجى بمديرية الصحة وعيون ابراهيم رئيس حى غرب كما وجه بتقديم الرعاية الصحية لهم .


كما وجه المحافظ ، وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد زين الدين حافظ ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعلي سيد وكيل وزارة العمل و ولاء مسعد مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة بزيارة الأطفال بالمستشفى ومقابلة أسر المصابين للاستماع إلى طلباتهم مقدمًا لهم المساعدات العاجلة كمشاركة مجتمعية ودعم للمصابين وأسرهم على تجاوز الأزمة ، وكافة أوجه الرعاية الطبية لهم حتى تماثلهم للشفاء ، وتكليف وكيل وزارة العمل باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن تشغيل الأطفال ونقلهم بالتروسيكل وفقا لقانون حماية الطفل ومنع عمالة الأطفال .


كما وجه محافظ أسيوط مسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظة ووحدة حماية الطفل بالمحافظة وجمعية الهلال الأحمر بتقديم كافة أوجه الدعم النفسي والمساعدات العاجلة للمصابين وأسرهم والمتابعة المستمرة لهم حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى .

محافظ أسيوط يفتتح معرض الفنون التشكيلية لطلاب التربية النوعية

بطول 4 كم.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق مصر أسيوط السريع


كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق قرية عرب ابوكريم بمركز ديروط ظهر اليوم خلال توجههم للعمل بأحد المزارع وعلى الفور تم توجيه عدد 6 سيارات اسعاف والحماية المدنية والمرور إلى مكان الحادث وتم نقل عدد 19 مصاب إلى مستشىفى ديروط المركزى والمستشفى الجامعي .

IMG-20240321-WA0050
IMG-20240321-WA0050
IMG-20240321-WA0047
IMG-20240321-WA0047
IMG-20240321-WA0048
IMG-20240321-WA0048
IMG-20240321-WA0051
IMG-20240321-WA0051
IMG-20240321-WA0052
IMG-20240321-WA0052
IMG-20240321-WA0049
IMG-20240321-WA0049
أسيوط أخبار أسيوط طريق الفرافرة- القاهرة حادث طريق الفرافرة مركز ديروط إنقلاب تروسيكل بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

رحيل زيزو عن الزمالك.. نجم سابق بالفريق يعلن مفاجأة للجماهير |فيديو

انخفاضات بنسبة 25%.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السيارات| فيديو

موضوعات متعلقة

أسيوط للموسيقى العربية تحيى ثالث ليالى رمضان الثقافية بساحة أبو الحجاج بالأقصر

محافظ أسيوط: الدولة حريصة على توفير دعم المواطنين والأسر الأولى بالرعاية

ترشيحاتنا

أروع مثال للإخلاص والتفاني| وزير التعليم يوجه رسالة للمعلمات في عيد الأم

هاشتاج المرأة المصرية يجتاح أكس تزامناً مع احتفالية الرئيس

صراع جديد.. ابنة لبنى ونس تشن هجوما على محمد سامي| اعرف الحكاية

القاهرة تساند الأشقاء في غزة.. ملحمة عربية أمريكية بالقاهرة لمساعدة الشعب الفلسطيني

14 كلمة لمن قل إيمانه وتكاسل عن العبادة فى رمضان.. رددهم يثبت الله قلبك

تفاصيل اتهام الفنان أشرف زكي لـ«سيدة» بحدائق أكتوبر بالسب والقذف في الجيزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الأم| تفاصيل أول احتفال في التاريخ وكيف تحول إلى العالمية؟

حيل لعلاج الصداع في نهار رمضان

إذا رأيته اقترب منه.. مضيفة جوية تكشف سر وجود مثلث أسود في الطائرة

بطريقة خاصة.. تاريخ احتفال جوجل بعيد الأم من كل عام| شاهد كيف

فيديو

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ